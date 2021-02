BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE SPINGE PER UN CENTRO VACCINALE COMUNALE

È in fase avanzata la realizzazione di un centro vaccinale anticovid a Baronissi. Sono state individuate e messe a disposizione dal Comune strutture adeguate per ricavare le postazioni necessarie a garantire la fase della somministrazione di massa del vaccino alla popolazione. Il sindaco Gianfranco Valiante ha incontrato il direttore dell’Asl Mario Iervolino per definire l’intesa. Questa mattina si è svolto anche il sopralluogo di una delegazione di medici e funzionari dell’Azienda sanitaria locale. È una grande opportunità per i cittadini di Baronissi che potranno così evitare “trasferte” in ospedali della provincia. Le operazioni consentiranno nei mesi a venire l’efficiente gestione di una campagna vaccinale senza precedenti.

