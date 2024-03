BARONISSI. LA DENUNCIA DI SINISCALCO: “IL MONDO DELLA SCUOLA FA CAMPAGNA ELETTORALE”

“Nella giornata di ieri 06 marzo 2024, l’Istituto Comprensivo Autonomia 82 – Scuola infanzia primaria e secondaria 1° Grado, ha emesso la circolare 0001988 con cui “invitava” docenti, genitori e alunni alla partecipazione ad un confronto, presso la sede della neonata associazione politica, “Dopocentrimentro”.

L’associazione, come è noto, ha quale scopo ultimo il sostegno della candidatura a Sindaco di Marco PICARONE, così come ha dichiarato a mezzo stampa, appellandosi finanche al partito di riferimento- il PD- affinché fregiasse del simbolo la sua discesa in campo per le prossime elezioni amministrative.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il candidato sindaco di FDI Tony Siniscalco.

Un colpo basso, probabilmente, in cui lo stesso Dirigente scolastico è stato tratto, affinché l’invito fosse esteso a docenti, genitori e alunni per la partecipazione ad un incontro su tematiche attuali, che tuttavia non potrà non avere la connotazione delle idee politiche di una determinata area, atteso lo scopo principale rinvenibile nel nome della stessa associazione! Ricordiamo tutti che il prossimo mese di giugno la nostra Cittadina sarà chiamata e rieleggere i propri rappresentanti, e che, ad oggi non si può certamente negare di essere in attività di campagna elettorale pur non essendo ancora nei 30 giorni antecedenti l’election-day! Riteniamo doveroso offrire ai cittadini, e in particolare ai bambini, servizi ed informazioni utili, reali e soprattutto leali. Se è vero che la scuola può promuovere iniziative di partecipazione a convegni e/o confronti su tematiche di ogni genere la, è altrettanto vero che il suo scopo deve essere teso alla promozione della cultura, la formazione delle giovani menti secondo un pensiero critico e libero, scevro da pre-condizionamenti e storture- dichiara Tony Siniscalco, coordinatore del locale circolo di Fdi. Siamo certi che il rappresentante della struttura scolastica abbia accolto l’invito in buona fede e con le migliori intenzioni, tuttavia le modalità di veicolazione avrebbero voluto un atteggiamento più cauto e oculato, proprio per i soggetti a cui l’invito è stato indirizzato: i bambini!