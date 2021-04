BARONISSI. LA MAGGIORANZA SOSTIENE LE MISURE ECONOMICHE ANTI COVID DI VALIANTE

La giunta comunale di Baronissi ha varato un importante pacchetto a sostegno del commercio e delle famiglie più colpite dall’emergenza Covid. Soddisfazione viene espressa dalla consigliera comunale Angela De Divitiis, capogruppo “Valiante sindaco”: “Non ci siamo fatti trovare impreparati e da subito abbiamo messo in atto tutte le misure atte a salvaguardare la salute dei cittadini e a dare sostegno alla conseguente crisi economica che si è palesata in tutta la sua drammaticità. Sono orgogliosa del lavoro svolto: era un obiettivo che ci eravamo prefissati con l’intera maggioranza fin da i primi momenti dell’emergenza e proseguiremo a lavorare in questa direzione”.

Per il capogruppo Pd e di maggioranza Vincenzo Melchiorre, “enorme è la soddisfazione per l’imponente aiuto economico adottato dalla giunta verso le categorie più colpite dalla pandemia. Sostegni alle famiglie che hanno visto azzerarsi il loro reddito familiare, al commercio con il principio perequativo chi più ha sofferto più riceve e più in generale esenzione totale del cup per gli esercizi che ne faranno richiesta. Una grossa boccata di ossigeno che si aggiunge anche ad un’altra importante misura adottata con il bilancio di previsione per opere pubbliche per 13 milioni di euro. Continuiamo ad essere vicini con concretezza a chi è più in difficoltà e saremo sempre pronti con le nostre possibilità a sostenere con qualsiasi iniziativa chi avrà più bisogno. Siamo la Baronissi del fare e non degli annunci”.

Lunedì 12 aprile si riunirà la Commissione sociale presieduta dal consigliere Massimo Paolillo, capogruppo di “Noi per Baronissi”: “Ci siamo fortemente impegnati in questo anno a sostenere adeguatamente le fasce più penalizzate dall’emergenza Covid. Le misure predisposte rendono concreto l’impegno assunto”.