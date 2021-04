CAMMARANO (M5S): “FONDERIE PISANO A BUCCINO, SCRIVERO’ A MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA”

La scelta di delocalizzare le Fonderie Pisano dall’area di Fratte, a Salerno, al comune di Buccino, non può non essere assunta senza che prima non vi sia stata una fase di ascolto delle tante realtà che rappresentano il territorio. Non è possibile speculare su eventuali ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano di Salerno senza tener conto delle determinazioni non mie ma della Giunta regionale sulla naturale destinazione dell’area industriale. La mia posizione è stata sempre chiara e netta avendo spesso raccolto in prima persona la disperazione dei cittadini interessati.”

Lo scrive il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.