AVELLINO. ALAIA: “STOP AI VACCINI, DIPENDE DA MANCATA FORNITURA DEL GOVERNO”

Questo ha determinato in alcune Regioni, tra cui la Campania, una sospensione della campagna vaccinale, in particolare, in quei centri in cui, grazie al massimo sforzo degli operatori – finalizzato a somministrare il maggior numero di dosi nel tempo più breve possibile -, sono stati utilizzati tutti i vaccini consegnati fino a questo momento. Ci tengo a precisare, dunque, che lo stop che interessa i nostri punti vaccinali è dovuto esclusivamente a questo, e cioè al fatto che siamo in attesa di ricevere un nuovo carico di dosi.”

È chiaro, tuttavia, che risulta difficile gestire una campagna vaccinale in queste condizioni. Non si può non avere, ancora oggi, nessuna certezza sulla programmazione delle forniture. Non è possibile subire queste continue interruzioni, subire ogni giorno annunci di nuove consegne puntualmente disattesi. Non è possibile vanificare l’immenso lavoro delle Regioni con scadenze che non vengono rispettate e piani che non vengono chiariti. Ed è per questo che come Regione Campania abbiamo anticipato il contratto per la fornitura di Sputnik, per il quale chiediamo all’Aifa di pronunciarsi in tempi rapidi, così come è avvenuto per la valutazione di tutti gli altri vaccini. Perché, NOI un obiettivo preciso lo abbiamo, e intendiamo raggiungerlo.