BARONISSI. L’ASSESSORE REGIONALE FORTINI IN VISITA AGLI ASILI NIDO

L’assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini sarà giovedì 2 dicembre in visita nella Valle dell’Irno. Alle 9.30, l’assessore incontrerà i vertici dell’Azienda Consortile, presso la sede di via Aldo Moro a Baronissi. Successivamente visiterà gli asili nido Arcobaleno a Baronissi (ore 10.00) e il micronido di Mercato San Severino in località Ciorani (ore 10.30), due straordinarie eccellenze in Campania nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia.

“La visita dell’assessore Fortini, che ringraziamo per la disponibilità, sarà l’occasione per mostrare alla Regione Campania il nostro impegno nel settore – ribadisce il presidente del Cda del Consorzio Gianfranco Valiante – in questi anni abbiamo investito tanto nel welfare attraverso uno sforzo organizzativo e finanziario importante che ha dato prova delle capacità dei territori di fare rete nel campo del sociale. Vogliamo, in questo modo, promuovere un modello di welfare moderno, vicino e attento alle esigenze dei più deboli, dove tutti possono e debbono avere un’opportunità”. “Si tratta di un’importante occasione di confronto per il territorio sulle principali tematiche sociali – fa eco il Direttore Generale Carmine De Blasio – la presenza dell’assessore Fortini servirà anche a fissare le priorità e le linee guida per le prossime sfide che ci attendono sul fronte della programmazione comunitaria”.