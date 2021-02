BARONISSI. L’UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE AL FIANCO DEGLI OVER 80 PER PRENOTAZIONE VACCINO

L’Urp del Comune di Baronissi fornirà assistenza ai cittadini over 80 per la registrazione alla piattaforma informatica regionale di adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19.

“Compiamo insieme, con l’inizio di questa campagna per la popolazione over 80, il primo passo verso un futuro di normalità e speranza – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – la vaccinazione avviene su base volontaria e chi intende vaccinarsi dovrà restituire la volontà di adesione. Per supportare le autorità sanitarie nella campagna vaccinale, mettiamo a disposizione dei nostri anziani – che hanno notoriamente poca dimestichezza con la tecnologia – l’Ufficio relazioni con il pubblico. Grazie a tutti coloro che lavoreranno per realizzare questo storico piano vaccinale, grazie a chi aderirà perché con il vaccino non proteggerà soltanto se stesso, ma l’intera comunità”.