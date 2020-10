BARONISSI. VALIANTE: “LAVORI VIA BIXIO, RITARDI DELLA DITTA: SCRIVIAMO ALLA REGIONE”

“I ritardi di Acer Campania bloccano i lavori di riqualificazione degli alloggi popolari di via Bixio a Caposaragnano. Sono ritardi non più accettabili”. Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante denuncia i ritardi di Acer Campania e il complesso iter burocratico per i lavori di ristrutturazione degli edifici popolari ex Iacp di Caposaragnano.

Questa mattina è stata inviata una lettera in Regione Campania per segnalare l’annosa questione che ormai si trascina da mesi. ACER Campania è recentemente subentrata a Iacp Salerno. Il Comune di Baronissi ha ottenuto il finanziamento del progetto di 780.000 euro che sono appostati in bilancio Acer Campania. La struttura è incaricata della gara ma è in attesa del progetto esecutivo che la struttura ex IACP di Salerno deve realizzare. A nulla sono valse le ripetute diffide del comune di Baronissi inviate ad Acer e IACP. Tutto è fermo.