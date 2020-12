BASTA CON LE DIRETTE PER SPIEGARE DPCM ED ORDINANZE: GENERANO SOLO CAOS

Se non fai una diretta social per annunciare un DPCM o un’ordinanza regionale, non sei nessuno. Almeno nel circo mediatico che questo maledetto virus ha creato da marzo ad oggi: prima Conte, poi De Luca. O viceversa. Noi tutti, chi per lavoro, chi per bisogno di informarsi, attaccati allo smartphone o allo schermo del pc, per capire “di che morte dobbiamo morire”. Di certo, tra poco, creperemo di confusione perchè non si fa in tempo a leggere un provvedimento che ne viene annunciato un altro. Ed allora forse è il momento di smetterla, anche perchè dai commenti che si leggono sotto le dirette di Giuseppe Conte e di Vincenzo De Luca non sembra che ci sia tanto da stare allegri. I cittadini, soprattutto gli imprenditori, hanno bisogno di chiarezza e nell’arco degli ultimi 7 mesi al di là di un eloquio forense ricercato e di qualche battutaccia e di qualche minaccia, ci hanno capito davvero poco.

