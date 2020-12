FISCIANO. GIA’ CONSEGNATI I BONUS ALIMENTARI AI CITTADINI IN GRADUATORIA

“Grazie allo straordinario lavoro dell’Ufficio delle Politiche Sociali in sinergia con la Polizia Municipale sono stati inviati, a tutti i 𝟭𝟰𝟰 beneficiari del contributo, i 𝗕𝘂𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗮 digitali.

Le persone risultate non assegnatarie dei buoni spesa potranno, per chiarimenti, contattare l’Ufficio Politiche sociali al numero 089 9501538.”

Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

“In ogni caso, potranno comunque presentare domanda di richiesta contribuito al successivo bando che sarà indetto nei prossimi giorni.

E’ motivo d’orgoglio, per noi, aver risposto in tempi rapidi al bisogno di così tante persone, ancor più in prossimità delle festività natalizie.”