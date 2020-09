BATTIPAGLIA. ALFREDO LIGUORI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO PER IL 2021

L’ex sindaco di Battipaglia Alfredo Liguori gioca d’anticipo e con un post pubblicato su Fb annuncia la sua candidatura a sindaco per le Comunali 2021.

Care amiche, cari amici!

Questa è la Pagina ufficiale relativa alla mia candidatura a sindaco di Battipaglia.

Tra pochi mesi la nostra città sarà chiamata a scegliere una nuova classe dirigente ed io ho deciso di accettare la proposta, pervenutami direttamente dal popolo, di tornare in campo per assicurare benessere e sviluppo alle nuove e future generazioni.

Su questo spazio, via via, potremo tenerci in contatto e confrontarci sul programma che intendo sottoporvi.

Grazie fin d’ora per il vostro affetto e la vostra vicinanza!

A presto!

Alfredo Liguori (Alfredino)