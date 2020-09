BATTIPAGLIA. ANNALISA SPERA (FDI): “GIUNTA FRANCESE ? SOLO PROMESSE NON MANTENUTE”

“L’amministrazione del rinnovamento, del Puc finalmente, della riqualificazione della città si è dimostrata anch’essa l’amministrazione degli interventi a macchia di leopardo, un po’ qui un po’ li, senza un disegno preciso di riqualificazione urbana e di nuovo assetto del territorio, come fatto da tutte le amministrazioni che l’hanno preceduto e che questa sindaca ha ostinatamente combattuto e criticato.” E’ quanto scrive, in un comunicato stampa, Annalisa Spera, portavoce cittadina di Fratelli d’Italia.

Noi non siamo contro imprenditori e costruttori, consapevoli che, quanto mai come in questo momento, interventi edilizi di tale portata possono muovere e finalmente smuovere l’economia locale: suoniamo però il requiem a questa amministrazione comunale per aver dimostrato, oggi più che mai, quanto manchi in termini di programmazione e di mantenimento delle promesse e garanzie elettorali, quelle che andavano dalla approvazione del nuovo puc alla trasformazione del comune in un palazzo di vetro, dalla promessa di trasmettere addirittura le sedute di giunta in streaming alla mancata trasmissione in diretta del consiglio comunale come accaduto ieri sera. Per questo ci batteremo, affinché al governo a maggio prossimo si cambi finalmente pagina.”