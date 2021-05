BATTIPAGLIA. CAMBIAMO!-CORAGGIO ITALIA: NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO

Cambiamo con Toti-Coraggio Italia si riorganizza nella città capofila della Piana del Sele dopo i nuovi assetti concordati tra Giovanni Toti ed il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Il segretario Provinciale Luigi Cerruti, che si pregia della collaborazione di un nutrito gruppo di sostenitori a Battipaglia, ha nominato in qualità di coordinatore cittadino Giovanni Tiberio, persona equilibrata e di esperienza e con alto senso civico.

“Con Giovanni mi lega un rapporto di militanza di anni, uomo e politico che si spende quotidianamente per gli altri e per la sua città e sono convinto che metterà a disposizione anche la sua passata esperienza di servitore dello Stato che lo ha contraddistinto in innumerevoli circostanze. A lui il compito di far crescere ed attuare le linee politiche e programmatiche del Partito, unitamente alla composizione della lista che ci vedrà impegnati nelle amministrative cittadine imminenti, con un ruolo che si è meritato sul campo. Battipaglia merita la considerazione politica e di prospettiva con una nuova stagione di rinascita e crescita, per tutte queste ragioni ho affidato a Giovanni una delega piena. A lui sono indirizzati gli auguri di buon lavoro anche da parte del Senatore Gaetano Quagliariello che è tra i fondatori di Cambiamo-Coraggio Italia”