LEGA IN PIAZZA IN CAMPANIA TRA CAMPAGNA ADESIONI E CAMPAGNA ELETTORALE

Si è conclusa, in tutti i comuni capoluogo di Provincia della Regione Campania, la due giorni che Matteo Salvini ha voluto riservare alla campagna di adesione al partito, prima di iniziare – si parla del mese di luglio – una massiccia presenza in piazza per la raccolta firme sui referendum per la riforma della Giustizia. Intanto, da Napoli a Salerno, da Caserta a Benevento, i Coordinatori Provinciali della Lega hanno ascoltato i dirigenti ed i territori, anche in vista delle prossime elezioni comunali e della scelta dei nomi dei candidati. A Salerno, in Piazza, nella zona orientale, il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro ha anche incontrato il consigliere comunale Dante Santoro, candidato per la Lega alle prossime elezioni comunali di Salerno come Sindaco. Lo stesso è accaduto anche nelle altre province, a cominciare da Caserta dove circola con grande insistenza il nome dell’attuale consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi. Si tratta di giornate molto importanti per tutto il centro destra in Campania, in attesa dell’ennesimo summit nazionale dei leader dei partiti, in programma, salvo cambiamenti di data, per la giornata di martedì 1 Giugno a Roma.

