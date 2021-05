NAPOLI. ITALIA VIVA: DUBBI SU ALLEANZA CON M5S PER SOSTENERE MANFREDI

A parlare, dopo qualche giorno dalla ufficializzazione della candidatura a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi, sostenuto dall’asse PD-M5S, è il parlamentare di Italia Viva Gennaro Migliore, indicato dal partito di Matteo Renzi come candidato a sindaco del centro partenopeo.

“Conosco e stimo Gaetano Manfredi da anni”, scrive Gennaro Migliore, “prendo atto della sua disponibilità che verificheremo con un confronto sulla città. Ma non posso avere lo stesso atteggiamento per chi ha snobbato Napoli e se ne è ricordato solo per salvare un progetto politico”.

Parole, quelle di Gennaro Migliore, destinate a riaprire le polemiche all’interno del centro sinistra e ribadire le distanze politiche tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle.