SALERNO. IL GRUPPO OLTRE: IL CANDIDATO E’ IN CASA, IL TEMPO STRINGE. D’ALESSIO E’ PRONTO?

Il tempo trascorre, inesorabilmente: anche il mese di maggio si è concluso senza che dall’area politica che si riconosce nel Gruppo Oltre sia stato fatto, in maniera definitiva, il nome del candidato sindaco per le prossime comunali di Salerno. Dal passo indietro di De Simone prima, Tedesco poi, per finire ad altri nomi che sono stati sondati come l’ex assessore all’ambiente D’Ambrosio, l’ex Presidente di Salerno Energia Fernando Argentino: i mesi sono passati ed, a questo punto, l’area politica che raccoglie numerose sensibilità di centro sinistra, potrebbe sciogliere il nodo del nome del candidato puntando su di una soluzione interna. Quale ?

Il nome che metterebbe tutti d’accordo, anche oltre Oltre – gioco di parole voluto – è quello dell’attuale Consigliere Comunale e Coordinatore Regionale di Azione Antonio D’Alessio: lunga esperienza politica maturata nel corso del tempo, una grande capacità di mediazione, esponente politico abbastanza conosciuto in città; tutti gli ingredienti indispensabili per poter affrontare una campagna elettorale per la prossime comunali di Salerno.