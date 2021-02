BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. CENTRO SINISTRA, L’IDENTIKIT DI UN CIVICO CAPACE DI DIALOGARE CON TUTTI

E’ sempre piu’ forte la convinzione di tutti i partiti del centro sinistra di Battipaglia di trovare l’intesa sul nome di un candidato civico, forte di una esperienza amministrativa già maturata, pronto a dialogare con tutte le componenti della città della Piana del Sele, in grado di presentare un programma fortemente chiamato a ridare slancio all’economia del comune, radicato e conosciuto. Un identikit preciso sul quale, nelle ultime settimane, c’è stata la convergenza di tutti i partiti, anche di un pezzo importante del centro sinistra (Partito Socialista Italiano) che aveva preso tempo per una decisione importante in vista delle prossime elezioni comunali della primavera. Il nome che, oramai, circola con insistenza è quello di Antonio Visconti, attuale Presidente del Consorzio Asi, Commercialista nella vita di tutti i giorni, impegnato in un difficile rilancio delle zone industriali che ricadono nell’ambito ASI, anche grazie al nuovo strumento della ZES, contenuto nell’ultima legge finanziaria. Visconti, che continua a mantenere la consegna del silenzio, attende la riunione decisiva del tavolo del centro sinistra, in programma per giovedi’ quando anche la coalizione che ha vinto alle ultime elezioni regionali in Campania avrà il suo candidato sindaco per il Comune di Battipaglia.

