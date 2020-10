BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. PER IL MOVIMENTO 5 STELLE C’E’ IL NOME DI ENRICO FARINA

Attivista del Movimento 5 Stelle della prima ora, prima candidato alle Regionali 2015, poi alle Europee 2019 ed infine alle Regionali 2020, Enrico Farina, battipagliese doc, potrebbe essere il nome sul quale puntare per le prossime elezioni comunali nel centro della Piana del Sele.

Certo, c’è da seguire tutta la procedura del Movimento per la scelta del candidato ma nulla esclude che, già nei prossimi giorni, se dovesse saltare il sistema della piattaforma Rousseau, tutto rientrerebbe nella scelta politica fatta dai territori. Farina, intanto, lavora per i problemi del Comune di Battipaglia e proprio in questi giorni, via social, ha lanciato una iniziativa per denunciare lo stato di degrado in cui si trovano nel strade amministrate dal sindaco Cecilia Francese.