BATTIPAGLIA. IL PARTITO DEMOCRATICO ALL’ATTACCO: CONFERENZA STAMPA E GAZEBO IN PIAZZA

Sabato 6 maggio, alle 9.30, il Circolo del Pd Battipaglia terrà una conferenza stampa al Comune di Battipaglia toccando i seguenti temi:

– Finanziamenti persi

– Servizi Sociali

– Depurazione e Ambiente

– Bilancio

Prenderanno parte i tre consiglieri comunali in carica, Domenico Zottoli, Luigi D’Acampora e Antonio Visconti, e il segretario del Circolo Anna Raviele.

Per l’occasione sarà anche allestito un gazebo in piazza Aldo Moro, durante tutta la mattinata, per approfondire i temi di cui sopra e distribuire del materiale.