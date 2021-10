BATTIPAGLIA. LA GIUNTA DEL FRANCESE-BIS VERRA’ PRESENTATA MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE

Ancora pochi giorni di attesa, per la città di Battipaglia, prima di conoscere i nomi dei futuri assessori comunali del centro della Piana del Sele, dopo le elezioni comunali. Ad annunciarlo, direttamente, il sindaco Cecilia Francese.

In questi giorni, abbiamo riflettuto sui profili che potessero meglio rispondere alle esigenze della nostra città e abbiamo dialogato a lungo con tutte le forze cittadine coinvolte per garantire a Battipaglia la migliore squadra di governo per il prossimo quinquennio.