BATTIPAGLIA. LA MAGGIORANZA DISERTA IL CONSIGLIO SU CIMITERO, VISCONTI: “ATTO DI DEBOLEZZA E VIGLIACCHERIA”

Ancora una volta – ci sono altri precedenti – la maggioranza del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese diserta il Consiglio Comunale, mandando all’aria la seduta: questa sera, al centro dell’ordine del giorno, gli interventi nel Cimitero Comunale, molto attesi in città. Ed, invece, la maggioranza ha preferito non sedersi in Consiglio Comunale, nonostante la presenza di tutti i consiglieri di opposizione. “Si tratta di un atto di debolezza politica del Sindaco Francese”, dichiara il consigliere comunale Antonio Visconi, “ma anche di grande vigliaccheria da parte di tutti i consiglieri di maggioranza, dinanzi ad un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini di Battipaglia”.

