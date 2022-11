CONSIGLIO REGIONALE. GIANPIERO ZINZI SI DIMETTE, SUBENTRA ANTONELLA PICCERILLO

Dopo l’elezione alla Camera dei Deputati, Gianpiero Zinzi, già Consigliere Regionale della Lega, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni dalla carica, consentendo, da oggi, l’ingresso in Consiglio Regionale di Antonella Piccirillo, prima dei non eletti nella Lista della Lega, alle ultime elezioni Regionali del 2020. In casa Lega, intanto, per la prossima settimana sono attese le dimissioni di Attilio Pierro, Consigliere Regionale eletto, lo scorso 25 Settembre, a Montecitorio: al suo posto in Consiglio Regionale entrerà, quale primo dei non eletti alle Regionali, l’ex Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti.

