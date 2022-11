MERCATO SAN SEVERINO AVRA’ LA PRIMA PENSILINA GREEN DI TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO

A Mercato SAN Severino sorgerà la prima pensilina green della provincia di Salerno. L’opera, realizzata all’ingresso dell’istituto d’istruzione superiore “Publio Virgilio Marone”, sarà inaugurata mercoledì alle 17.30. Voluta fortemente dal sindaco Antonio Somma, dal presidente del Consiglio Comunale, Fabio Iannone e dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Assunta Alfano, la “pensilina green” rappresenta un’innovazione importante per il Salernitano. La struttura è in acciaio e carbonio e all’interno è dotata sia di una seduta che di un cestino. Nella parte superiore è stato installato un pannello fotovoltaico che alimenta un faretto da 350 chilowatt. La pensilina è stata progettata da Officine Grafiche, in collaborazione con il concessionario Forward Comunicazione e la partnership di Mabi Immobiliare di Mercato S.Severino.

