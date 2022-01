BATTIPAGLIA. TUTTI I PARTITI ALLA CORTE DI CECILIA PER IL NUOVO PARCHEGGIO PIU’ EUROPA

Tutto, o quasi, l’arco costituzionale attorno al Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese per l’inaugurazione del nuovo parcheggio Piu’ Europa, un’opera da tempo attesa nel centro della Piana del Sele, tanto da richiamare, per il taglio del nastro esponenti politici di ogni estrazione: accanto a Cecilia Francese c’era il deputato del Partito Democratico Piero De Luca ma anche il collega di Forza Italia Gigi Casciello. E’ tornato, nella sua Battipaglia, anche il parlamentare ex 5 Stelle Nicola Acunzo, oggi nel gruppo Misto con Centro Democratico. E dalla Regione Campania è arrivato anche il Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe. Alla fine, all’appello, mancavano solo Fratelli d’Italia e Lega, poi, a Battipaglia, alla corte di Cecilia Francese c’erano davvero tutti.

