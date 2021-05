BATTIPAGLIA. UN’ALTRA LISTA SI AGGIUNGE ALLA COALIZIONE DI UGO TOZZI

Un accordo politico-programmatico su temi di grande rilievo per la città come la Sicurezza, l’Ambiente e il Turismo. E’ quello siglato tra il neonato Movimento “Battipaglia Capitale”, fondato e presieduto da Gianluca Barile, e il candidato a sindaco Ugo Tozzi. L’accordo prevede, in caso di elezione dell’esponente di “Fratelli d’Italia”, l’istituzione dei “Vigili di Quartiere”; l’opposizione ferma e decisa all’allocazione di qualsiasi nuovo impianto per il trattamento di rifiuti sul territorio comunale, con la drastica riduzione di quelli attualmente trattati presso l’ex “Stir”, e la riqualificazione della fascia costiera, con la partecipazione di pubblico e privato per la realizzazione di nuove strutture alberghiere, sportive, ricreative e abitative, con la realizzazione di un vero e proprio lungomare. “Battipaglia Capitale” sarà presente con una propria nutrita delegazione, composta prevalentemente da giovani, nelle liste a sostegno di Tozzi. “Il nome del nostro Movimento – spiega Gianluca Barile – nasce dalla necessità e dal desiderio di far ritornare la città ai fasti di un tempo, quando era considerata tra i Comuni più virtuosi d’Italia ed era, di fatto, la Capitale della Piana del Sele. Io e il Consiglio Direttivo, abbiamo trovato da parte del Dottor Tozzi la massima disponibilità ad accogliere le nostre istanze perché questo sogno divenga realtà. Uniti alle nostre idee ci sono e ci saranno i nostri valori cristiani. Il nostro caro e amato Papa Francesco ha detto più volte che un buon cattolico deve immischiarsi in politica dando il meglio di sé. Noi vogliamo provarci. Non a caso il nostro stemma è un’áncora, il segno distintivo della nostra venerata Patrona, Santa Maria della Speranza”. “Sono orgoglioso di questa scelta di campo del gruppo umano e politico guidato da Gianluca Barile – afferma, dal canto suo, il candidato a sindaco Ugo Tozzi -, e sono convinto che i giovani che si candideranno con noi e quelli che ci sosterranno con il loro voto dall’interno del Movimento sapranno farsi valere e dare un contributo determinante affinché Battipaglia divenga nuovamente la Capitale della Piana del Sele. Mi sento emozionato e responsabile nell’accogliere i sogni e i desideri di questi giovani, ma anche sicuro di non deludere le loro attese”. Tra i sicuri candidati al consiglio comunale per “Battipaglia Capitale”, il responsabile del Gruppo Giovani”, Josef Ben Othman; la responsabile del Gruppo Femminile, Demetria Barile; il Segretario Antonio Marzucca, il socio fondatore Romeo Nuzzi ed altri attivisti che aderiranno a questo progetto nelle settimane a venire.

Share on: WhatsApp