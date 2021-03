BATTIPAGLIA. VISCONTI METTE TUTTI D’ACCORDO: AL VIA LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Antonio Visconti, l’uomo della mediazione, il politico capace di ascoltare tutti e di mettere tutti insieme attorno ad un progetto politico per cambiare, fino in fondo, il Comune di Battipaglia. Per sostenere la candidatura alla carica di sindaco dell’attuale Presidente del Consorzio Asi 10 liste, tra partiti e movimenti: una coalizione che, per certi aspetti, supera i confini politici dell’alleanza che ha portato alla vittoria alle Regionali 2020 Vincenzo De Luca. Ed ora l’obiettivo: far tornare il centro sinistra al governo della città di Battipaglia.

