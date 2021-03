BCC DI MONTE PRUNO: DAL PROSSIMO 7 APRILE APRE LA FILIALE DI CAVA DE’ TIRRENI

È tutto pronto ormai per l’arrivo della Banca Monte Pruno a Cava de’ Tirreni.

Un importante capitolo si aggiunge alla prestigiosa storia dell’istituto di credito cooperativo, lanciato in una fase di sviluppo che, con l’apertura di questa nuova filiale, lo vede operativo fin sulla Costiera Amalfitana.

Dal 7 aprile p.v., saranno ufficialmente operativi i nuovi uffici siti in Viale Giuseppe Garibaldi, 2.

“Ci troviamo – ha dichiarato il Direttore Generale Michele Albanese – a vivere la partenza di questa sfida in una condizione davvero particolare. È ovvio che ci limiteremo solamente ad una solenne benedizione dei locali nel massimo rispetto delle regole in vigore, con un sentimento di tristezza, in quanto, non poter vivere, insieme a tutti, questo ulteriore e nuovo passo della Banca rappresenta un grande dispiacere. Celebrare questo risultato sarebbe stato, per l’appunto, l’epilogo più giusto e meritato. Dal 7 aprile prossimo, quindi, parte questa ambiziosa sfida e cioè affermarsi anche nel territorio della Città di Cava de’Tirreni, trasformando, nel vero senso della parola, questa realtà in un successo. Festeggeremo, degnamente e come m erita, questa nuova Filiale, quando finalmente saremo fuori da questo lungo tunnel”.