BCC MONTE PRUNO IN AIUTO DEI COMMERCIANTI DI BARONISSI PER I FITTI

Sara’ sottoscritta nei primi giorni della settimana prossima una convezione, gia’ deliberata, tra la Banca Monte Pruno e il Comune di Baronissi. La Banca si impegna a valutare e concedere, nell’ambito delle procedure di erogazione del credito, prestiti ai commercianti/artigiani, operativi/residenti nel Comune di Baronissi, dell’importo massimo di 3.000,00 euro (tremila/00) con un piano di ammortamento della durata di max 36 mesi. Gli interessi saranno a carico del Comune che ha già deliberato misure speciali a favore dei commercianti per aiutarli nella fase di ripresa post emergenza sanitaria.

Tale prestito è esclusivamente finalizzato al pagamento dei fitti di locazione arretrati, per cui il richiedente sottoscriverà mandato irrevocabile alla Banca per il pagamento dei sospesi.

Grande soddisfazione e’ stata espressa dal Direttore Generale Michele Albanese e dal Sindaco Gianfranco Valiante che con questo accordo hanno voluto dimostrare, ancora una volta, vicinanza al mondo produttivo con azioni concrete.

