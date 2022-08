BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “MANUTENZIONE IN CITTA’ ? E CHI L’HA MAI VISTA!”

“Manutenzione Chi l’ha vista? A BIVIO PRATOLE Bellizzi, continuano a mancare quegli interventi, anche di ordinaria amministrazione. Le segnalazioni di tanti cittadini su situazioni di abbandono sono all’ordine del giorno, soprattutto in periferia sono ormai consuetudine, ma la sensibilità della maggioranza non va di pari passo con le esigenze dei cittadini.”

Lo dichiara il consigliere comunale Angelo Maddalo che aggiunge: «Bivio Pratole è l’esempio lampante di un lassismo amministrativo . In una nota Maddalo scrive: Come al solito bivio pratole quartiere di nessuno, diversi cittadini si sono scomodati in questi giorni per segnalare una problematica importante, soprattutto in questo periodo di caldo. Una fognatura esplosa a centro del marciapiede è un disagio enorme, i pedoni non riescono a passare, il tanfo è forte e l’igiene pubblica ne risente. La questione riguarda l’immobile in cui il Comune deteneva degli appartamenti successivamente trasferiti alla cooperazione e rinascita (la nostra municipalizzata). Capisco Che la fognatura corrisponde al condominio in questione e che quindi riguarda anche altri appartamenti e non solo l’ente comunale, però in occasioni come queste di somma urgenza il Comune non può tergiversare deve intervenire subito! Abbiamo Provveduto come gruppo di minoranza immediatamente attraverso una segnalazione al protocollo di questo scempio!