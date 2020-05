Da questa mattina il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, insieme all’assessorato al Commercio ed ai tecnici comunali, è al lavoro per inviare al Prefetto di Salerno una richiesta formale per proporre l’apertura di nuove attività commerciali (nuovi codici Ateco, come si dice in gergo) ma la iniziativa potrebbe allargarsi anche ad altri primi cittadini.

Share on: WhatsApp