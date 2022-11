BELLIZZI. PIOGGIA E DISAGI NEI PRESSI DELLE SCUOLE, BONAVITA: “BASTA CON I PROCLAMI DELLA MAGGIORANZA”

“Problema che ovviamente si manifesta nelle giornate di pioggia, quando i genitori sentono l’esigenza di andare a prendere i bambini proprio di fronte la scuola elementare” esordisce così la Bonavita che sostiene immediatamente le lamentele dei cittadini.

Del resto il parcheggio più vicino dista comunque tantissimo dalla scuola e, proprio per questo motivo, sono tanti i genitori che nelle giornate uggiose si accalcano di fronte al portone d’ingresso. A terra però, non mancano le buche che con la pioggia diventano delle grandi pozzanghere e c’è poi il fango che arriva dal prato poco distante. «Bastano due gocce d’acqua per rendere quasi inagibile l’accesso alla scuola – continua la consigliera – stamattina c’era il marciapiede completamente allagato, il prato che sembrava una palude e il corridoio d’ingresso pieno d’acqua e fango. Per non parlare degli ostacoli che si incontrano nell’andare a prendere i bambini quando escono da scuola e piove», difatti la piccola passerella, se pur coperta, diventa inutilizzabile perché allagata. Le lamentele fuori dalla scuola non mancano: «Da tantissimo tempo abbiamo chiesto una soluzione a questi disagi – dicono alcuni genitori– ma non veniamo ascoltati, basterebbe poco per risolvere il problema».

Fuori dalla scuola non c’è un riparo dove poter attendere i bambini e quando piove, con gli ombrelli aperti, lo spazio è limitato. C’è chi resta sull’asfalto e chi invece resta sul prato lì di fronte.

La richiesta è quindi quella di sistemare quantomeno il manto all’ingresso, affinché si evitino allagamenti. All’uscita da scuola sono tante le persone che si ritrovano di fronte all’edificio e tra pozzanghere, pioggia, folla e fango, le condizioni non sono sicuramente ottimali continua l’esponente della minoranza che rincara la dose : “oggi ad esempio è stato uno dei giorni in cui la forte pioggia ha riportato i malumori e ha fatto sentire più necessari che mai gli interventi. Non serve fare proclami quando poi la maggioranza non è capace nemmeno di risolvere una problematica spicciola come questa!”

