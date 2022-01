BEPPE GRILLO INDAGATO PER TRAFFICO DI INFLUENZE PER I CONTRATTI CON MOBY DI ONORATO

Il padre politico del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, come riportato da Il Corriere della Sera, risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, per l’ipotesi di reato di traffico di influenze. I fatti, secondo una prima versione, si riferiscono ai contratti di consulenza stipulati, negli anni passati, dall’associazione Rousseau, con alcuni imprenditori ed in modo particolare con la società di navigazione Moby dell’imprenditore Onorato. Secondo l’ipotesi della magistratura, a fronte di questo contratto del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, il Movimento 5 Stelle avrebbe, in sede parlamentare, assunto un atteggiamento di favore per gli interessi dell’impresa in questione.

