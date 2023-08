BERLUSCONI DAY IL 29 SETTEMBRE. ERNESTO SICA E’ IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELL’EVENTO

Sarà Ernesto Sica il Responsabile Organizzativo del Berlusconi Day, l’evento in programma il 29 Settembre a Paestum, in provincia di Salerno, per ricordare il compleanno del compianto fondatore di Forza Italia ed anche per celebrare il congresso nazionale del partito degli azzurri.

“L’organizzazione del Berlusconi Day a Paestum sara’ affidata a Ernesto Sica, coadiuvato dal senatore azzurro Franco Silvestro, dal responsabile regionale giovani Michele Vitiello e dalla responsabile regionale donne Carla Ciccarelli. L’evento vedra’ lo stato maggiore di Forza Italia impegnato per 3 giorni a discutere di competitivita’, oltre che a celebrare il ‘Berlusconi Day’. Ernesto Sica, che si occupera’ dei grandi eventi, insieme agli altri indicati, avra’ la responsabilita’ di un evento unico che unira’ la storia e il futuro di Forza Italia”, spiega una nota. “Abbiamo scelto Paestum – dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale FI in Campania – perche’ rappresenta quello che il Sud potrebbe essere. Il tempio di Paestum e’ unico al mondo, la sua ricettivita’ alberghiera e’ straordinaria in un contorno di spiagge da bandiere blu. Eppure e’ l’emblema di un Sud che non e’ mai stato valorizzato adeguatamente. Il 29 settembre ribalteremo l’idea di Sud che tornera’ con Forza Italia ad essere protagonista”.