SCAFATI. IL SINDACO PASQUALE ALIBERTI IN PREFETTURA PER IL COMITATO ORDINE E SICUREZZA

Questa mattina il Sindaco Pasquale Aliberti ha partecipato al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, presso la sede della Prefettura. Era stato il primo cittadino di Scafati a chiedere al prefetto la convocazione del comitato con una nota del 18 luglio scorso, rappresentando la necessità di assicurare un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio comunale, a garanzia di maggiori condizioni di sicurezza per la comunità locale.

“A seguito di una nostra richiesta – ha dichiarato il Sindaco Pasquale Aliberti – sono stato convocato questa mattina dal Prefetto Russo sul tema ‘sicurezza e ordine pubblico a Scafati’. Alla presenza del prefetto di Salerno Francesco Russo, del comandante provinciale dei carabinieri, col. Filippo Melchiorre, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, gen. Oriol De Luca, e del vicario della Questura, dott. Pasquale Picone, ho fatto presente tutte le criticità del nostro territorio rispetto ai reati predatori, al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e più in generale alla microcriminalità dilagante soprattutto nelle zone periferiche. Ho riproposto nuovamente il

problema del sottorganico della nostra tenenza dei carabinieri, che non supera le venti unità, tenendo conto del numero di abitanti e dell’esiguo organico della Polizia locale, in un territorio vasto come quello di Scafati. Le relazioni e i dati in possesso del col. Melchiorre e del gen. De Luca confermano la complessità del nostro territorio e le difficoltà in cui ci troviamo, oltre che l’esiguità del numero dei carabinieri assegnati al reparto di via Oberdan. Dal Prefetto Russo ho ricevuto massimo supporto e l’impegno a garantirci un segnale della presenza dello Stato più evidente attraverso il rafforzamento della tenenza del carabinieri, oltre che con la Protezione Civile per la

questione allagamenti che pure ci troveremo ad affrontare alle prime piogge torrenziali. Ho accolto con fiducia e gratitudine anche l’aiuto offerto dalla Guardia di Finanza con cui avevo già avuto il piacere di confrontarmi attraverso il comandante della locale compagnia. Abbiamo discusso anche della nostra richiesta di elevare la nostra tenenza dei carabinieri a compagnia. Rispetto a tale proposta abbiano percepito notevole difficoltà da parte del comandante provinciale Melchiorre per la presenza della stessa nella città di Nocera Inferiore. Da parte nostra l’impegno a convocare a breve un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i vertici delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale per concordare azioni congiunte e per coordinare interventi mirati rispetto non solo alle problematiche rappresentate al Prefetto ma anche agli sversamenti abusivi che avvengono nelle ore notturne in alcune zone di Scafati, formando vere e proprie discariche. Il tutto supportato da una implementazione della videosorveglianza grazie al finanziamento ottenuto pari a 140mila euro