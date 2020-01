BETTINO CRAXI ED IL GOVERNO DELLE CITTA’: L’INIZIATIVA A SALERNO

‘Craxi ed il governo delle città, il socialismo dei comuni’ è il convegno promosso dalla Fondazione Craxi nel ventennale della scomparsa dell’ex segretario del Psi.

L’appuntamento è per venerdì 31 Gennaio alle ore 18 presso il Mediterranea Hotel in via Generale Clark 54, a Salerno.

Interverranno Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e già esponete del PSI, Carmelo Conte, ex Ministro delle Aree Urbane, ed Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista.

Relazionerà Andrea Marino, dell’Università di Salerno, modererà il giornalista Gaetano Amatruda.

Le conclusioni affidate a Stefania Craxi