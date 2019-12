BILANCIO REGIONALE. CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE): “UNA LEGGE CON DIVERSI INTERVENTI IMPORTANTI”

Si è concluso, come già avvenuto negli anni passati, entro la fine dell’anno, l’iter per l’approvazione della Legge Regionale di Bilancio per la Campania. “Nonostante gli ostruzionismi strumentali”, dichiara il consigliere regionale del Gruppo De Luca Presidente Luca Cascone, “siamo riusciti ad approvare questa legge di bilancio che ha diversi interventi importanti”.

Secondo il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone “meritano una particolare attenzione i fondi appostati per il recupero del patrimonio storico dei comuni, quelli disposti per la funicolare di Montevergine, ma anche la disciplina specifica che la Regione Campania ha inteso adottare per la localizzazione dei forni crematori, che rappresentano una esigenza diffusa su tutto il territorio regionale”.

Cascone, poi, sottolinea anche “la proroga del Piano Casa, come richiesto da molte comunità della Regione Campania, fino al 31 Dicembre 2020”