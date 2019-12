MARIA RICCHIUTI (ITALIA E’ POPOLARE): “NEL BILANCIO REGIONALE MISURE PER LE FAMIGLIE”

“Ho trascorso la vigilia di Natale in Consiglio Regionale per approvare la legge di stabilità dell’esercizio 2020 che contempla anche alcuni miei interventi:”.E’ quanto dichiara la consigliera regionale Maria Ricchiuti.

– il rifinanziamento del Fondo per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

– il rifinanziamento della legge per la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile;

-la proroga del “piano casa” fino al 31/12/2020 nelle more dell’approvazione della nuova disciplina organica in materia di governo del territorio;

– misure di semplificazione per le attività funerarie;

-la promozione delle buone pratiche di economia civile attraverso l’Osservatorio Regionale di Economia Civile.

Non mancano iniziative a favore della genitorialita’, della famiglia, delle donne vittima di violenza, degli anziani e del patrimonio storico, artistico e monumentate campano.

È una bella Vigilia!

