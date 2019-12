REGIONALI 2020. IL PD RIPARTE DAGLI USCENTI: IN CAMPO ANCHE PETRONE E VALIANTE?

Non era all’ordine del giorno dell’ultima riunione del Partito Democratico della Provincia di Salerno, convocata per il tradizionale scambio di auguri, ma, oramai, sul tavolo del segretario Luciano, da tempo, c’è un fascicolo con su scritto “Candidature Regionali 2020”. Una lista che, come è ovvio che sia, riparte dagli uscenti: Franco Picarone e Tommaso Amabile saranno, sicuramente, della partita ed entrambi, da tempo, hanno avviato la nuova campagna elettorale per le Regionali del prossimo anno. Accanto a loro, da inserire in lista, altri 7 nominativi, di cui almeno 3 donne.

Salvo ripensamenti, o eventuali appuntamenti elettorali anticipati rispetto alle Regionali, ci sarà anche l’ex consigliera regionale Anna Petrone, reduce dalla campagna per le Europee, fatta con spirito di servizio ma anche con discreti risultati in termini numerici.

E’ forte, poi, il pressing nei confronti dell’ex deputato Simone Valiante il quale, era e resta, un punto di riferimento importante per tutta la zona meridionale della Provincia. Valiante, non a caso, il prossimo 29 dicembre, ha deciso di riunire la squadra di fedelissimi per guardare al futuro.