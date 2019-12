FORZA ITALIA. FASANO ALLE PRESE CON LA LISTA REGIONALI: PAOLINO, CELANO E SPINELLI

In attesa di comprendere l’evoluzione di Voce Libera che, almeno per il momento, non diventerà un partito vero e proprio, il Commissario Provinciale di Forza Italia Enzo Fasano sta iniziando a valutare i nomi per la composizione della lista per le Regionali 2020. Scontata la candidatura di Monica Paolino, alla quale verrà chiesto di coprire anche numerosi comuni della zona dell’Agro.

Al lavoro per la sua candidatura al consiglio regionale anche il consigliere comunale e provinciale Roberto Celano che, negli ultimi mesi, ha messo in campo una rete di contatti su tutto il territorio provinciale, anche grazie al lavoro di opposizione portato avanti a Palazzo Sant’Agostino.

Sta valutando l’ipotesi di una candidatura anche il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli che, come tutti gli altri sindaci di comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, deve risolvere il caso della incandidabilità o mediante le dimissioni o attraverso una dichiarazione di decadenza che consente all’amministrazione di procedere sotto la guida del Vice Sindaco.