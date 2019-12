MERCATO SAN SEVERINO. LA CARICA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE

Per il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma sarà difficile mettere insieme tutta la maggioranza su di un unico nome per le prossime elezioni regionali. E, forse, non è neppure sua intenzione, in questa fase politica, consentire ad un solo nome di ottenere molti consensi dagli elettori di Mercato San Severino: sta di fatto che per il centro della Valle dell’Irno si preannuncia una carica di candidati al consiglio regionale.

Si parte dal consigliere comunale Carlo Guadagno che non ha mai nascosto le sua ambizioni di scendere in campo per le prossime elezioni regionali in Campania: corteggiato da civiche e partiti della coalizione di centro sinistra, Guadagno pare avere già deciso per una sua candidatura.

Dallo scranno piu’ alto del Consiglio Comunale di Mercato San Severino arriva, poi, la seconda candidatura: quella del Presidente del Consiglio Comunale Fabio Iannone, con ogni probabilità in campo con Campania Libera.

Il neo nato gruppo consiliare NOI SAN SEVERINO sta valutando le richieste giunte dai partiti di centro destra per una presenza di territorio, in campo, per le prossime elezioni regionali: Rosario Bisogno o Gigi Lupone saranno della partita.

Infine il coordinatore provinciale di Leu Carmine Ansalone, dopo l’esperienza alle politiche del 2018, non ha abbandonato l’idea di una sua presenza per le Regionali 2020.