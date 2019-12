REGIONALI 2020. LA LEGA PUNTA SU ERNESTO SICA, ATTILIO PIERRO E MICHELE DE LUCIA

Il 27 Dicembre, a Campagna, la Lega della Provincia di Salerno celebrerà una serata di auguri natalizi alla presenza di alcuni dei vertici regionali del Movimento che si appresta a fare la sua prima apparizione alle Elezioni Regionali in Campania. E lo fa con grandi ambizioni, considerati i risultati ottenuti alle ultime elezioni Europee del maggio 2019. Il Commissario Regionale Nicola Molteni sarà impegnato a stilare l’elenco dei potenziali candidati all’interno del quale, almeno oggi, sembrano esserci di sicuro tre nomi.

In prima fila il consigliere provinciale della Lega Ernesto Sica che, da qualche settimana, è già entrato nel vivo di una campagna elettorale che lo ha portato in giro per tutto il territorio della Provincia di Salerno. Sica, dopo aver fatto un passo indietro alle ultime elezioni Europee, punta dritto all’appuntamento con le Regionali 2020.

Dagli estremi del territorio della Provincia di Salerno arrivano altri due nomi: Michele De Lucia, Sindaco di Positano, Attilio Pierro, già vice sindaco di Roccagloriosa.