TEST POLITICO PER LE REGIONALI 2020: IL 23 FEBBRAIO SI VOTA PER SUPPLETIVE SENATO A NAPOLI

Il Collegio Uninominale nel quale il 23 febbraio 2020 si dovrà votare per eleggere il senatore della zona, dopo la morte di Franco Ortolani (eletto nel Movimento 5 Stelle), è quello 7 della Regione Campania che comprende Vomero ed Arenella, quartieri simbolo del Comune di Napoli.Nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno confermerà la data indicata dal Presidente del Consiglio per la celebrazione delle suppletive per il Senato che, seppure in un collegio limitato, saranno l’ultimo appuntamento elettorale prima delle Regionali in Campania.

