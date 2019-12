ITALIA VIVA ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE A NAPOLI: ARRIVA MATTEO RENZI

Potrebbe esserci anche Matteo Renzi il prossimo 10 gennaio, a Napoli, in occasione della presentazione ufficiale dell’adesione del consigliere comunale Carmine Sgambati ad Italia Viva. E se Renzi pare essere ancora in dubbio ci saranno, di sicuro, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi ed il riferimento regionale di Italia Viva Gennaro Migliore. Un appuntamento molto atteso: sotto il profilo politico si tratta di un colpo importante per Italia Viva che entra all’interno del Consiglio Comunale di Napoli. Un primo tassello per un puzzle che in Campania diventerà piu’ grande e vasto ? Le notizie che giungono dall’interno di Italia Viva vanno proprio in quella direzione: per molti è finito il tempo degli indugi, adesso si decide, in vista delle Regionali 2020 ma anche per un eventuale voto politico anticipato.

