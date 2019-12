PARLAMENTARI 5 STELLE: RITARDI NELLE RESTITUZIONI, A NOVEMBRE SOLO 15 IN REGOLA

Sarà stata l’aria natalizia, gli auguri ed i regali da fare all’orizzonte ma, come riportato dal sito tirendiconto.it, nel mese di Novembre solo 15, tra deputati e senatori a 5 stelle, sono in regola con la restituzione della quota dell’indennità. Ritardi che, pur avendo toccato il picco nel mese di Novembre, sono molto piu’ frequenti dall’inizio della crisi di governo e dalla nascita del nuovo esecutivo giallorosso. Da agosto 2019, in poche parole, tutti sono stati meno rigidi nella restituzione come anche nel controllo della stessa. I nomi ?

Spiccano esponenti di Governo come il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, la ministra Nunzia Catalfo, Vito Crimi e Toninelli. Tra i campani c’è anche il nome del salernitano Nicola Acunzo ma pare che l’elenco sia destinato ad allungarsi.