BONACCINI A CESENA RIUNISCE LA SUA CORRENETE, DE LUCA NON VA: FA TUTTO DA SOLO

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non ci sarà, a Cesena, nel corso di questo fine settimana, per la riunione organizzata da Stefano Bonaccini, con la partecipazione dei sostenitori della sua candidatura alle Primarie del Pd dello scorso mese di Febbraio. De Luca fa da solo, preferisce avere le mani libere per poter attaccare, in ogni modo ed in ogni tempo, l’attuale Segretaria Nazionale Elly Schlein. Nessuna mediazione affidata, dunque, a Bonaccini ma la scelta di difendere la Campania direttamente dalla Campania. Come è nel suo stile, De Luca fa tutto da solo, lasciando da parte correnti ed alleanze, ma puntando dritto allo scontro frontale con l’attuale segreteria nazionale del Partito Democratico.

