LUCIA VUOLO (PPE-FORZA ITALIA): “TAJANI IN PROVINCIA, NON HA MAI ABBANDONATO I TERRITORI”

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, non ha mai abbandonato i territori, nonostante i mille impegni, politici ed istituzionali. Sono parole di Lucia Vuolo, europarlamentare del Gruppo PPE-Forza Italia, proprio alla vigilia dell’arrivo in Provincia di Salerno di Antonio Tajani.

Antonio Tajani torna in Campania, torna in Provincia di Salerno: Forza Italia guarda con grande attenzione ai nostri territori.

“Da quando è stato eletto ha sempre avuto un occhio di riguardo per il Sud ed in special modo per la Campania. Lo dimostrano gli incontri recenti in Calabria come anche a Napoli, Benevento ed ora Salerno. Ha un occhio particolare di quel politico che continua a girare i territori, nonostante il suo incarico di Ministro degli Esteri, ma anche come Vicepresidente del consiglio. Oggi Antonio ha nelle sue mani la costruzione del partito. Il fatto che sia tra la gente è un motivo di orgoglio per Forza Italia. Lui, come me, lavoriamo per far crescere il Partito. L’eredità è pesante, il Presidente Berlusconi è stato lo statista, il leader ed appunto il Presidente. 30 anni in Europa, tra Commissione ed Europarlamento sono evidenti nel metodo e nell’autorevolezza con cui Tajani viene accolto. Avere Antonio a Salerno, come al Governo, deve essere motivo di orgoglio per tutti noi e per l’Italia.”

Adesso si lavora per l’evento del prossimo 29 Settembre a Paestum. Sarà anche l’inizio ufficiale della campagna elettorale per le Europee?

“La mia campagna elettorale non si è mai fermata. Le promesse si mantengono lavorando ogni giorno. Per le elezioni del 9 giugno, spero si vada verso una lista forte, in Europa è necessario essere presenti come una pattuglia unita, competente e numerosa. Nella prossima legislatura, ci saranno regolamenti e sfide che andranno affrontate. L’Unione europea, rispetto a cinque anni fa, ha assunto un ruolo di enormi responsabilità: con la pandemia prima e con la guerra ora, per non parlare poi dei regolamenti relativi a trasporti, pescatori e ambiente. I miei primi cinque anni sono stati incredibili, duri, ma pieni di soddisfazioni. A Paestum il coordinamento nazionale sarà al completo, una location che mi onora come militante, coordinatrice della Provincia di Salerno ed europarlamentare. Sono certa Paestum sarà l’Agorà per tracciare, insieme a militanti e cittadini, le scelte giuste per il futuro del partito.”