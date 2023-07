ANTONIO IANNONE (FDI): “GARA OSPEDALE SALERNO, INTERROGAZIONE AL MINISTRO”

“È vergognoso. La commissione regionale ribalta clamorosamente i calcoli, riscrive la graduatoria e assegna a un’altra società l’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale Ruggi. Un maldestro pastrocchio – relativo al punteggio assegnato sul tempo di consegna dei lavori – che costerà caro alle casse regionali. De Luca e i suoi geni della matematica, infatti, hanno mandato in fumo 40 milioni di euro, con buona pace dei cittadini campani che sono costretti a subire – fortunatamente ancora per poco – la prepotenza e la completa impreparazione di una classe politica – quella del Pd campano – che in otto anni ha catapultato la Campania agli ulti posti di tutte le classifiche sulla qualità della vita, indicatori economici, sanità, trasporti. Il nostro primato riguarda solo le tasse, che sono le più alte d’Italia, a fronte di servizi inesistenti. Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è un esposto alla Corte dei Conti affinché si faccia piena luce su questa assurda quanto paradossale vicenda.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.