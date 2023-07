ANCHE A CAVA DE’ TIRRENI C’E’ IL COMITATO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Si tenuta la prima riunione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Cava Dè Tirreni. All’ordine del giorno gli adempimenti preliminari necessari a garantire l’operatività dell’organismo, tra cui l’elezione del rappresentante che sarà Giuseppe Benevento. “Anche a Cava abbiamo registrato grande entusiasmo tra attivisti e cittadini per la costituzione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Grazie a questi nuovi organi ci dotiamo di una struttura territoriale più capillare in grado di intercettare e di rispondere alle istanze provenienti dalle comunità locali. Continueremo però a differenziarci nettamente dagli altri partiti perché grazie ai nostri gruppi territoriali ogni attivista e ogni cittadino avrà la possibilità di diventare parte attiva del Movimento 5 Stelle e quindi del paese. Al neo rappresentante e a tutti i componenti del gruppo territoriale di Parma va il nostro augurio di buon lavoro”. Così in una nota la Coordinatrice del Movimento 5 stelle Virginia Villani.

