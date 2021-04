BRACIGLIANO. AL VIA LE ATTIVITA’ DEL CENTRO COMUNALE DI VACCINAZIONE

Ernesto Sarnelli: è il nome del primo vaccinato over 70 nel Comune di Bracigliano, che oggi pomeriggio, alle ore 15.00, ha ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca nei locali dell’ex Municipio in Piazza Libertà, adibiti per l’occasione a Centro Vaccinale PVP (Punto Vaccinazione Popolazione).

Presenti al taglio del nastro il Sindaco Antonio Rescigno, il suo vice Domenico Moccia, l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Campanella e il dottor Giancarlo Albano, che ha coordinato le operazioni di organizzazione del PVP. Ad inoculare la prima dose di vaccino è stato un operatore sanitario della competente ASL locale, coadiuvato da altri suoi colleghi ed infermieri.

Nella giornata odierna, l’elenco dei prenotati tra i 70 e i 79 anni era formato da circa 40 soggetti, beneficiari dell’inoculazione del siero anti-covid. Il Centro Vaccinale resterà aperto nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza di divieto di parcheggio nel perimetro di Piazza Libertà.

Il PVP (Punto Vaccinale Popolazione) è composto da quattro sale:

– Una munita di due postazioni per le registrazioni dei cittadini;

– Una munita di quattro postazioni per la somministrazione delle dosi di siero anti-covid;

– Una sala d’attesa dove sostare prima della chiamata da parte degli addetti ai lavori;

– Una sala post-vaccino, dove i beneficiari dovranno sostare il tempo necessario per le verifiche sul proprio stato di salute a seguito dell’inoculazione.

“Siamo lieti – ha detto il Sindaco Rescigno – di aver dato inizio anche sul nostro territorio all’attesa campagna vaccinale. Una risposta concreta ai nostri concittadini, soprattutto dal punto di vista logistico, in quanto avranno la possibilità di vaccinarsi direttamente sul territorio in cui risiedono senza doversi recare in ospedale o in altri pvp. Ringrazio per la disponibilità nell’organizzazione del centro vaccinale il dottor Giancarlo Albano, l’Assessore Campanella e i ragazzi del Forum dei Giovani, che hanno offerto un grande contributo per la realizzazione del pvp. Un grazie anche a tutti i medici di base, ai volontari delle Associazioni, ai medici ed infermieri dell’Asl e a quanti si sono adoperati per dar il via alla campagna di vaccinazione sul nostro territorio”.

Nel corso delle vaccinazioni, all’esterno della struttura sono presenti ambulanze del 118 per eventuali emergenze e agenti delle forze dell’ordine per monitorare il rispetto degli elenchi stilati in base alle prenotazioni.

Si ricorda che presso il Comune di Bracigliano è anche attivo il servizio a cura del Forum dei Giovani per aiutare tutte quelle persone che, per ragioni di varia natura, hanno difficoltà a registrarsi sulla piattaforma regionale “Soresa” al fine di effettuare le prenotazioni per i vaccini a seconda della propria categoria di appartenenza.