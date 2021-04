DECRETO APERTURE. NUOVO CONFRONTO GOVERNO-REGIONI: SCUOLE E TRASPORTI

Si terrà martedi’ 20 aprile intorno alle 17 un nuovo incontro del Governo con le Regioni che avrà come tema le riaperture. Uno degli argomenti all’ordine del giorno riguarderà il ritorno dei ragazzi a scuola e il trasporto pubblico locale: tra le ipotesi sul tavolo quella di orari scaglionati per l’entrate negli istituti – mantenendo il 50% di presenza sui mezzi rispetto alla capienza – oppure di aumentare questa stessa percentuale.

Intanto il Comitato tecnico scientifico è stato convocato per domani pomeriggio alle 17. Nel corso della riunione gli esperti del governo dovrebbero esprimere un parere sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge, a partite da un pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse. Sul tavolo anche i protocolli per le riaperture predisposti dalle regioni sui quali i tecnici hanno già espresso alcune perplessità, in particolare sulla volontà dei presidenti di aprire i locali anche in zona rossa e sull’utilizzo degli spogliatoi per palestre e piscine